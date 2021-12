Der "Mount Vinson" der Antarktis fehlt ihm noch. Dabei war er schon fast oben. "Beim letzten Mal, vor drei Jahren, als ich dort war, mussten wir weniger als 150 Meter unterm Gipfel umkehren, weil sich eine Kameradin die Nase und Teile vom Gesicht schwerst erfroren hat. Ja, und da überlegt man nicht lange - da bringt mit sie zurück und die Gruppe kehrt um", erinnert sich Landmann. Er weiß, was ihn erwartet: 2018 war Jürgen Landmann schon einmal in der Antarktis. Bildrechte: MDR/Jürgen Landmann

Damals war er mit einer Gruppe Freunden unterwegs. Diesmal wollte er alleine ins Eis, doch das wurde nicht genehmigt. Das Risiko ist zu groß. "Dieses Mal wollte ich gern alleine reisen. Das wird mir aber leider nicht gestattet, mich allein in der Antarktis zu bewegen. Zu groß ist die Gefahr, dass man in eine Spalte stürzt oder bei schlechtem Wetter einfach verloren geht. Ich reise von Langenwetzendorf aus allein über Frankfurt nach Paris, nach Santiago de Chile, weiter nach Punta Arenas gegenüber von Feuerland und muss mich dann einer Gruppe anschließen. Die Leute kenne ich nicht. Aber generell wird es so sein, dass wir eine Gruppe von acht bis zehn Leuten sein werden."

Eingeschworene Gemeinschaft der Extremsportler

Wer zu seiner Reisegruppe gehört, weiß Landmann nicht. Doch: "Alle ticken gleich. Alle haben dasselbe Ziel. Da ist es ganz selten, dass man auf Leute trifft, mit denen man nicht 'kann'. Es ist meist eine kleine Gruppe von Leuten, mit denen man öfter zu tun hat." Bei -30 Grad einen Berg zu besteigen und tagelang in einem handelsüblichen Zelt halb eingegraben im Schnee auf ein kleines Schönwetter-Fenster für einen Bergaufstieg zu warten - das wollen und können nicht viele. Für mich absolut undenkbar! Bewundernswert, was Landmann vorhat und auch schon geschafft hat.

Aufstieg Mount Everest über die Nordseite

Nach viel Felskletterei in Thüringen merkte er, dass er es "schneller, höher, weiter, anspruchsvoller" vertragen kann, und fängt an, "in die größeren Berge zu fahren". Sein Bruder bringt ihn auf die Idee, den Kilimandscharo zu besteigen. Rückblickend nennt er diese Tour eine "Initialzündung zum Höhenbergsteigen". Landmann steigt eine Zeit lang auf freistehende Vulkane, meist alleine. Er fängt an, auf 6.000er zu gehen, dann 7.000er, schließlich drei 8.000er - darunter der Mount Everest. Von dieser Tour berichtet er - wenn Corona es zulässt - auch bei Vorträgen. "Es ist der Vortrag, der am meisten gebucht wird. Alle kennen den Mount Everest. Und wenn ich die Bilder sehe, darüber erzähle, dann kriege ich Gänsehaut, dann bin ich wieder dort." Erfrierungen kommen schleichend. Besser, man hat Bart und Nasenschutz. Bildrechte: MDR/Jürgen Landmann

2016 war der Everest im wahrsten Sinne ein "Höhepunkt", so Landmann. "Zu dem Zeitpunkt war es auch das Schwerste, was ich gemacht hatte - bis dahin. Aber es gibt immer wieder neue Erlebnisse, neue Herausforderungen. Ich kann nicht einen Berg hervorheben. Es ist immer wieder irgendwo anders auch anders schön."

Den Berg hochtragen lassen

Mir kommen Bilder von langen Schlangen am Berg in den Sinn. Menschen, die denken, sie müssten den Mount Everest besteigen, ohne je in Deutschland einen Hügel hochgegangen zu sein. Landmann lacht. "Ganz so easy ist es nicht. Aber die Bilder gibt es - das sind Menschen auf der Südseite, die sich 'hochziehen' lassen. Wir waren auf der Nordseite. Sie ist anspruchsvoller, kälter. Es gibt praktisch keine Möglichkeiten, gerettet zu werden - etwa mit einem Hubschrauber. Deshalb ist der Großteil von den Leuten, die ein wenig Plan von Bergsteigen haben, auf der Nordseite." Gipfelglück: Jürgen Landmann ist oben angekommen. Bildrechte: MDR/Jürgen Landmann

Von seiner Gruppe damals schaffte es fast jeder. Ein Gefährte hatte allerdings schon einen Muskelabriss im Tal. "Alle anderen haben es wirklich geschafft, einen Gipfel zu erreichen mit mehr oder weniger Eigenleistungen. Sechs Leute hatten einen 'Sherpa' - der natürlich in den allergrößten Teil der Arbeit macht, die ganzen Lasten trägt. Aber nichtsdestotrotz muss man selber noch dort hochlaufen und auch wieder runter. Da führt kein Weg vorbei." Wenn Landmann allerdings irgendwo liest, dass er den Berg "bezwungen" habe, reagiert er allergisch. "Das kann man nicht", sagt er. Ich vermute, man bezwingt sich die meiste Zeit selbst. "Das stimmt wohl", sagt er.

Erfrorene Finger