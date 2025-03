Es ist früh um sechs. Bei minus sechs Grad leert Wiebke Preußer vom Naturschutzbund Gera/Greiz die Eimer am Krötenschutzzaun zwischen Rohna und Schömberg bei Weida. Hier gibt es einen Waldabschnitt auf der einen und einen Teich auf der anderen Seite. Der ideale Platz für die Tiere, um zu laichen.

Seit 2012 sammeln sich hier die Kröten in den Eimern und werden zweimal am Tag von ehrenamtlichen Helfern auf die andere Straßenseite gebracht. Dieses Mal sind die Eimer noch leer, denn es ist noch zu kalt für die Kröten. Die Tiere brauchen wärmere Temperaturen, um sich wohlzufühlen. Wenn die Temperaturen auf Plusgrade ansteigen, dann seien die Eimer oft voll, berichten die Helfer am Zaun. Trotzdem seien es insgesamt viel weniger Kröten als früher.