Die Asylsuchenden erhalten pro Stunde 80 Cent zusätzlich zu ihrem Regelsatz. Würde die Arbeit abgelehnt, könne der Landkreis Sanktionen erheben, so Schäfer. Eine Arbeitspflicht für Asylbewerber gibt es in Thüringen bereits seit Frühjahr 2024 im Saale-Orla-Kreis. Seit März gilt sie etwa auch im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt.