Bad Lobenstein Festnahme nach Tod eines Säuglings

Nach dem Tod eines drei Monate alten Säuglings in Bad Lobenstein ist der Vater des Kindes festgenommen worden. Wie die Ostthüringer Zeitung berichtet, wurde gegen den 35-Jährigen Haftbefehl wegen Körperverletzung mit Todesfolge erlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er das kleine Mädchen durch Schütteln so schwer verletzt haben, dass es starb. Nach der Tat soll ein Arzt verständigt und das Kind in eine Klinik eingeliefert worden sein. Dort erlag es seinen Verletzungen.

Der mutmaßliche Täter wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge festgenommen. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / Sven Simon