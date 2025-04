Die B92 in Weida (Landkreis Greiz) ist seit Montag voll gesperrt. Das Schutzgerüst am Oschütztal-Viadukt wird voraussichtlich bis Ostern umgebaut. Das teilte das Landratsamt mit. Der Umbau ist nötig, weil künftig mehrere Schwerlasttransporter für die Baustelle Südostlink auf der B2 unterwegs sind. Eine Umleitung wird ausgeschildert, so das Landratsamt. Der Fußgängerverkehr wird nicht beeinträchtigt.