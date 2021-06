Der Landkreis Greiz sieht seine umfassende Test-Strategie und ein Sonderkontingent an Impfdosen als Erfolgsschlüssel im Kampf gegen hohe Corona-Zahlen. Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) sagte am Montag, dank der massenhaften Tests habe sich das Blatt gewendet. So seien mehr als 900 Kontaktpersonen von Erzieherinnen und Erziehern in Kindereinrichtungen untersucht worden. Ein Drittel von ihnen sei positiv getestet worden, dabei aber symptomfrei gewesen. Hilfreich seien vor allem auch die Testbusse gewesen, die vier Wochen lang die Dörfer des Landkreises angesteuert haben.