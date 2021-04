Ja, sagt die Landrätin beim Vor-Ort-Testtermin in Bad Köstritz. Der Landkreis Greiz hatte als einer der Ersten auch intensiv Kinder und Jugendliche getestet und so vorerst die Zahlen in die Höhe getrieben. "Unsere Strategie war richtig. Wir testen Menschen ohne Symptome. So können wir genau die finden, die sonst durch das Raster gefallen wären und andere weiter angesteckt hätten." Wie zum Beweis ihrer Worte schließen sich die Türen des Testbusses. Das passiert immer dann, wenn ein Schnelltest positiv ausfällt.

Eine Nachfrage beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) ergibt: Es ist der vierte positive Test heute. Eine ganze Familie ist erkrankt. Auch die beiden kleinen Kinder, die optisch scheinbar völlig gesund und zufrieden in der Sonne spielen. Jetzt müssen sie in Quarantäne. Frühestens am nächsten Tag wird das Ergebnis ihres PCR-Tests vorliegen.

84 Schnelltests – vier Bad Köstritzer sind positiv

Zwei Stunden steht der Testbus des DRK Kreisverbandes Greiz in Bad Köstritz. 84 Mal heißt es heute: Zettel ausfüllen, Stäbchen in die Nase, warten. 80 zufriedene Gesichter. So wie bei Familie Voigt. Vater Oliver hat seinen beiden Töchtern mit zum Testbus gebracht: "Weil wir unseren Opa schützen wollen, der bei uns lebt." Das können sie auch weiter, ihre Tests sind negativ.

Es ist der richtige und vernünftige Weg! Martina Schweinsburg (CDU), Landrätin im Landkreis Greiz

Schon zum sechsten Mal mittlerweile hat der Bus in der Kleinstadt Halt gemacht. Am 15. März 2021 haben die mobilen Tests begonnen mit 83 Bus-Stopps in 22 Orten. Vor allem in den kleinen Dörfern, wo keine Ärzte oder Apotheken sind. "Die Begeisterung der Menschen ist überwältigend. Manche bringen uns Kaffee und Kekse, sind froh, dass wir das Testangebot sozusagen vor der Haustür bieten", sagt Dr. Ulli Schäfer vom DRK-Kreisverband Landkreis Greiz.

Pro Bus hat das DRK vier Mitarbeiter an Bord. Darunter viele Ehrenamtliche, ehemalige Krankenschwestern wie Angelika Ortlepp. Sie ist froh, auch im Rentenalter helfen zu können. Auch wenn sie den eher unangenehmen Teil übernimmt, nämlich das Teststäbchen in die Nase zu stecken. Angelika Ortlepp lacht: "Ach, das bin ich gewohnt. Wenn ich als Krankenschwester mit der Spritze kam, hat sich auch keiner gefreut!" Dann packt sie die Desinfektionstücher aus. Der Testbus muss weiter. In Kraftsdorf warten die nächsten.

Eine Mitarbeiterin des DRK bereitet in einem Testbus Schnelltests vor. Bildrechte: MDR/ Kathleen Bernhardt

