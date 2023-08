Der Parksee in Greiz ist seit dem Wochenende gesperrt. Grund: Das Wasser hat sich hellblau verfärbt. Das zuständige Umweltamt vermutet, dass der See von Blaualgen befallen ist. Eine Verunreinigung durch Chemikalien wird ausgeschlossen. Wasserproben wurden bereits entnommen, die Ergebnisse werden Ende der Woche erwartet.

Ob und in welchem Umfang Tiere wegen der Verschmutzung ums Leben gekommen sind, konnte das Veterinäramt nicht sagen. Am Samstagabend war ein toter Jungvogel im Uferbereich gefunden worden, der derzeit im Labor untersucht wird.

Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten will ab Herbst Schlamm aus dem See ausbaggern lassen. Dadurch werde der See wieder tiefer sein und weniger Nährstoffe enthalten, hieß es. Voraussichtlich werde das Gewässer dann auch weniger anfällig für Blaualgenbelastung sein. Die Arbeiten zur Entschlammung würden aber mehrere Jahre dauern.