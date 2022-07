Gleich drei Brände haben die Feuerwehren zwischen Zeulenroda und Auma im Landkreis Greiz am Montag in Atem gehalten.

Bei Auma brannte am Nachmittag ein Holzstapel an einem Steilhang. Nach Angaben der Aumaer Feuerwehr hatten sich die Flammen bis in ein steiles Waldstück ausgebreitet, was die Arbeiten der Einsatzkräfte zusätzlich erschwerte. Der Brand war erst am Montagabend unter Kontrolle, doch auch danach gab es noch Glutnester, die die Feuerwehr im Blick behalten musste. Die Polizei geht mittlerweile von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.