In der Nacht zu Sonntag ist ein Mehrfamilienhaus in Greiz wegen eines Kellerbrandes evakuiert worden. Laut Polizei konnten alle 189 Bewohner das Haus unverletzt verlassen. Etwa 50 von ihnen konnten erst am Morgen in ihre Wohnungen zurückkehren, nachdem die Feuerwehr ihren Treppenaufgang durchlüftet hatte.

In dem Keller gerieten Gegenstände in Brand. Bildrechte: MDR/Björn Walther