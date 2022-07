Gleich drei Brände haben die Feuerwehren zwischen Zeulenroda und Auma im Landkreis Greiz am Montag in Atem gehalten.

Bei Auma brannte ein Holzstapel an einem Steilhang. Nach Angaben der Aumaer Feuerwehr hatten sich die Flammen bis in ein steiles Waldstück ausgebreitet, was die Arbeiten der Einsatzkräfte zusätzlich erschwerte. Nur zwei Kilometer weiter stand eine Heuballenpresse in Flammen. Landwirte hatten die Löscharbeiten unterstützt. Sie pflügten die angrenzenden Felder am Wald, um ein weiteres Übergreifen der Flammen zu verhindern. Zudem hatten sie mit Tankwagen Löschwasser gebracht.