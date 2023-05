Rund 100 Feuerwehrleute haben mit 19 Fahrzeugen in der Nacht zu Dienstag früh gegen einen Großbrand in der Schleizer Straße in Zeulenroda-Triebes im Kreis Greiz gekämpft. Drei Häuser gerieten dabei kurz nach 3 Uhr früh in kürzester Zeit in Brand. Der Brand sei bis zum Morgen gelöscht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.