In einer Zelle der Justizvollzugsanstalt (JVA) Hohenleuben im Kreis Greiz ist ein Feuer ausgebrochen. Ein 38 Jahre alter Häftling habe nach ersten Erkenntnissen der Ermittler in der Nacht mit einem Feuerzeug die Möbel innerhalb seiner Zelle in Brand gesetzt, so die Polizei.