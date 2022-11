Bei einem Wohnhausbrand in Greiz ist eine tote Person gefunden worden. Die Feuerwehr war am Dienstagmorgen zu dem Brand in einem Mehrfamilienhaus gerufen worden und entdeckte den leblosen Menschen bei den Löscharbeiten. Wie die Polizei mitteilte, konnte ein hinzugerufener Notarzt nur noch den Tod feststellen.