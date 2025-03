Bei einem Brand in einem Gartenhaus in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) ist ein Mensch tot aufgefunden worden. Ob es sich dabei um die Bewohnerin handelt, die das Feuer gemeldet hatte, ist noch unklar, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr rückte in der Nacht zu Freitag kurz nach Mitternacht aus. Wie die Polizei mitteilte, stand das hölzerne Gartenhaus in einem Waldgebiet beim Eintreffen der Feuerwehr komplett in Flammen.