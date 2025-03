Wie dem Landkreis Greiz fehlt es vielen Thüringer Gemeinden, Städten und Kreisen vor allem an einem: an Geld. Laut den befragten Kommunen steigt der Sanierungsstau in den nächsten Jahren weiter an. Für die Instandhaltung ihrer Brücken rechnen die Thüringer Kommunen in den kommenden zehn Jahren mit Investitionen in Milliardenhöhe.