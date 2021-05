Viele Bus-Reisende müssen von Samstag an im Landkreis Greiz tiefer in die Tasche greifen. Zum 1. Mai steigen die Fahrpreise um durchschnittlich sechs Prozent, wie Stefan Meißner, Geschäftsführer der Personen- und Reiseverkehrsgesellschaft in Greiz, MDR THÜRINGEN mitteilte. Laut Busunternehmen ist es die erste Preiserhöhung seit zwei Jahren. Meißner begründet die Erhöhung mit gestiegenen Kosten. Durch die CO2-Abgabe hätten sich vor allem die Spritpreise erhöht.