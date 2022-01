Die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) will unangemeldete Demonstrationen in Greiz in geordnete Bahnen lenken. Hintergrund ist ein Aufruf in den sozialen Medien, sich am Donnerstagnachmittag vor dem Landratsamt Greiz zu versammeln. Mit einer entsprechenden Allgemeinverfügung des Kreises soll nun verhindert werden, dass die Demonstranten querfeldein laufen und den Verkehr oder das Krankenhaus behindern.