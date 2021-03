Werdende Eltern im Landkreis Greiz müssen derzeit für die Geburt auf andere Krankenhäuser in der Region ausweichen. Wie das Kreiskrankenhaus Greiz am Montagabend auf seiner Homepage mitteilte, kann die Hebammenbereitschaft im Kreißsaal krankheits- und quarantänebedingt nicht mehr abgesichert werden. Schwangere sollten sich zum Beispiel an die Pleißental-Klinik Werdau (Sachsen) wenden, dort seien entsprechende Vorkehrungen getroffen worden.