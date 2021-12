Bei Corona-Protesten in Greiz hat es am Samstagabend 14 verletzte Polizeibeamte gegeben. Angaben zu verletzten Demonstranten machte die Polizei nicht. Insgesamt waren bis zu 1.000 Protestierende im Stadtgebiet unterwegs, hieß es am Sonntagmorgen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot und einem Wasserwerfer vor Ort.

In sozialen Medien war für den Samstag in mehreren Orten Thüringens zu den Protesten mobilisiert worden. In Bad Liebenstein im Wartburgkreis protestierten am Samstagabend etwa 300 Menschen gegen die Corona-Politik. Die drei Wortführer erhielten Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.