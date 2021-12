Bei Corona-Protesten in Greiz hat es am Samstagabend mindestens zwei Verletzte gegeben. Nach Angaben der Polizei handelt es sich dabei um zwei Polizeibeamte. Rettungsdienste berichteten MDR THÜRINGEN sogar von vier Verletzten. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, versammelten sich bis zu 1.000 Menschen zu illegalen Protesten. Die Polizei war selbst mit einem Großaufgebot und einem Wasserwerfer vor Ort.

In sozialen Medien war für den Samstag in mehreren Orten Thüringens zu den Protesten mobilisiert worden. So hatten sich auch in Bad Liebenstein im Wartburgkreis rund 300 Menschen versammelt. In Eisenach blieb es hingegen ruhig. Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) hatte für den Samstag ein ganztägiges Versammlungsverbot erlassen, nachdem am Freitag bis zu 600 Menschen durch die Stadt zogen.