Nach Polizeiangaben gab es am Samstagabend in Greiz 14 verletzte Beamte bei Corona-Protesten. Aussagen zu verletzten Demonstranten machte die Polizei nicht. Den Angaben zufolge waren bis zu 1.000 Protestierende im Stadtgebiet unterwegs. Den Demonstrierenden stand ein Großaufgebot von Polizisten und ein Wasserwerfer gegenüber.

In sozialen Medien war für den Samstag in mehreren Orten Thüringens zu den Protesten mobilisiert worden. In Bad Liebenstein im Wartburgkreis protestierten am Samstagabend etwa 300 Menschen gegen die Corona-Politik. Die drei Wortführer erhielten Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.

Auch in Erfurt und Gera wurde gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Hier hatte die neurechte Bewegung "Neue Stärke" zu einer angemeldeten Demonstration geladen, an der allerdings nur wenige Menschen teilnahmen. In beiden Städten hatten Bürgerbündnisse zu Gegendemos aufgerufen. In Gera beteiligten sich daran etwa 300 Menschen, die an zehn dezentralen Versammlungsorten zusammenkamen.