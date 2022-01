Bei einem Protest gegen die Corona-Politik sind am Neujahrstag in Greiz mehrere Demonstranten und Polizisten verletzt worden. Laut Polizeiangaben beteiligten sich etwa 400 Menschen an dem Protest am Samstagabend.

In Greiz hatte es bereits in den vergangenen Wochen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei gegeben. Zu Protestaktionen am Abend des Neujahrstages seien in Thüringen insgesamt mehr als 1.000 Personen auf die Straße gegangen: in Bad Liebenstein 350, in Rudolstadt 200 sowie in Sondershausen und Sömmerda je etwa 70. Die Aufzüge seien nicht angemeldet gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Mindestabstände seien nicht eingehalten, Masken vielfach nicht getragen worden.