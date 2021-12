Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sieht angesichts gewalttätiger Proteste gegen die Corona-Regeln am Samstagabend in Greiz die ostthüringische Stadt als Schwerpunkt für teils aggressive Gegner der Corona-Politik. Die regelmäßigen als "Spaziergänge" deklarierten Proteste lockten zunehmend Gewalttäter aus den umliegenden Bundesländern an, sagte Maier am Sonntag der Deutschen-Presse-Agentur.