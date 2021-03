Im Kreis Greiz gibt es in der Stadtbibliothek Eisenberg seit Donnerstag ein weiteres Testzentrum. Eine Terminanmeldung sei vorerst nicht notwendig, heißt es. Am Mittwoch startete bereits ein Testzentrum in Stadtroda. Außerdem sind im Kreis weiterhin Testbusse unterwegs. Am Freitag machen sie Halt in Hohenleuben, Hohenölsen und Berga. Zusätzlich ist am Freitag von 10 bis 16 Uhr in der Eissporthalle Greiz ein Zentrum für kostenfreie Corona-Tests geplant.