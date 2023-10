Die Polizei in Ostthüringen warnt vor Betrügern auf Autobahn-Parkplätzen. Wie die Beamten in Greiz mitteilten, sind am Samstag zwei Diebstähle im Bereich Zeulenroda-Triebes und Weida gemeldet worden.

In Thüringen war die Polizei am Wochenende wegen Betrügern auf Autobahn-Parkplätzen gefragt. (Symbolfoto) Bildrechte: dpa

In beiden Fällen wurden die Opfer unter einem Vorwand aus ihren Autos gelockt und dann bestohlen. In Weida wurde dem Opfer zur Ablenkung Geld unter den Hinterreifen gelegt. In Zeulenroda-Triebes wollte der Täter dem Autofahrer angeblich etwas an seinem Auto zeigen. Beide Male stahl ein zweiter Dieb Geld aus dem geöffneten Auto.