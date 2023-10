In einem Gebäude des Rittergutes in Endschütz im Landkreis Greiz hat es am Samstag gebrannt. Nach Angaben der Landeseinsatzzentrale der Polizei war das Feuer am Nachmittag vermutlich im Dachstuhl oder in der oberen Etage eines hinteren Gebäudes ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.