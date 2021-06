Blick auf den Altar der Aubachtaler Kirche in Greiz. Bildrechte: MDR/Kathleen Bernhardt

117 Jahre lang war die Aubachtaler Kirche in Greiz Heimat für evangelische Christen. Inzwischen aber ist sie ein leeres Gotteshaus - seit sieben Jahren. Der Gemeindekirchenrat plant für diesen Sonntag einen letzten Gottesdienst dort.

Christian Colditz ist seit zehn Jahren Pfarrer in Greiz. Er hat noch in der Aubachtaler Kirche gepredigt. "In den Kirchbänken saßen damals höchstens 50 Leute; fast alle Senioren. Da war schon klar, wohin die Reise geht." Nämlich in eine Zukunft ohne Nachwuchs, ohne Kirchgemeinde. Colditz betreut in Greiz rund 180 Gemeindemitglieder. Sie besuchen andere Kirchen der Stadt. Denn die Aubachtaler Kirche liegt weit entfernt vom Zentrum, fast schon in einem kleinen städtischen Industriegebiet mit wenigen Anwohnern.

Fürstlich groß gedacht

1892 beschloss der letzte regierende Greizer Fürst Heinrich XXII, am Aubach eine Kirche zu errichten. Schon damals war sie mit ihren 800 Sitzplätzen überdimensioniert. Der Gemeindekirchenrat legte dem Fürsten sogar einen kleineren Gegenentwurf vor. Doch Fürst Heinrich bestand auf seiner großen, rot verklinkerten Kirche mit Jehmichen-Orgel und wunderschönen Buntglas-Fenstern. Mitte der 1990er Jahre wurden die noch einmal saniert, ebenso das Kirchendach. Seitdem wird die Kirche nur noch not-repariert. Die rot verklinkerte Aubachtaler Kirche. Bildrechte: MDR/Kathleen Bernhardt

"Es hängt nicht in erster Linie am Geld, sondern an der fehlenden Gemeinde!"

Kirchenältester Jörgen Larsen und Uta Fügmann gehören zum zwölfköpfigen Gemeindekirchenrat. Sie haben sich entschieden - schweren Herzens und nach langen Diskussionen: wir können die Kirche nicht halten. "Im Prinzip gibt es hier keine Gemeinde, die die Kirche gestalten und erhalten würde. Und dadurch ist diese Entscheidung gekommen. Also ich finde sie folgerichtig", sagt Jörgen Larsen. Gemeinsam werden sie am Sonntag den Entwidmungs-Gottesdienst feiern. Die Bibel vom Altar, das Taufbecken und ein Kreuz werden sie zum Abschluss aus der Kirche tragen. Sicher fließen Tränen. Pfarrer Christian Colditz (im Anzug) mit Gemeindemitgliedern zwischen den Kirchenbänken. Bildrechte: MDR/Kathleen Bernhardt

Wir haben in Mitteldeutschland 20 Prozent aller Kirchen Deutschlands, aber nur ein Fünftel der Mitglieder

Nun steht die Aubachtaler Kirche auf dem Immobilienportal der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland zum Verkauf. Nur der Altar, den die Greizer Künstlerin Elly-Viola Nahmmacher in den 1950er Jahren der Kirche geschenkt hat, bleibt in Greiz. Er soll künftig neben den anderen Werken der Künstlerin im Oberen Schloss ausgestellt werden. Pfarrer Christian Colditz und seine Begleiter vor dem Altar, der nicht mit verkauft wird. Bildrechte: MDR/Kathleen Bernhardt

Die Frage ist doch: Wie geht unsere Gesellschaft mit dem christlichen Glauben um? Christian Colditz

Wer die Kirche kaufen will, muss finanzstark sein. Mehrere Millionen Euro wird die Sanierung kosten, sagt Uta Fügmann. Der potentielle Käufer muss ein Nutzungskonzept vorlegen. Und er muss die Bedingungen der Kirchgemeinde erfüllten, die sich in der Kirche ein Kulturzentrum wünscht.

Moschee-Gerücht geht in Greiz um

Doch in Greiz brodelt die Gerüchteküche, dass aus der Kirche eine Moschee werden soll. Pfarrer Christian Colditz winkt ab: "Wir kennen die Gerüchte und wir wissen auch, aus welcher Richtung sie kommen." In der Gemeinde hat niemand in dieser Richtung angefragt. "Und natürlich könnte man das ausschließen, indem man gewisse Bedingungen in den Vertrag hinein formuliert und sagt, es soll in Zukunft nicht anders religiös genutzt werden."

Zur politischen Diskussion taugt die sanierungsbedürftige Kirche nicht. "Es ist ja eine gesamtgesellschaftliche Frage: wie gehen wir mit dem christlichem Glauben in unserer Gesellschaft um?" fragt Pfarrer Colditz. "Wenn der immer weniger wird, nützt es aus meiner Sicht wenig, verschiedene Glaubensrichtungen gegeneinander auszuspielen. Zielführend wäre, den eigenen Glauben zu stärken. Und da ist die Frage: was tragen politische Gruppen dazu bei?" Das prächtige bunte Kirchenfenster in der Apsis der Kirche. Bildrechte: MDR/Kathleen Bernhardt

Von Kletterkirche bis Begegnungsstätte