Angesichts der steigenden Betriebskosten will der FC Motor Zeulenroda den Spiel- und Trainingsbetrieb einstellen. Das teilte der Fußballverein mit. Laut Vorstand ist der Club aktuell der einzige Verein in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft im Ort, der keine finanzielle Unterstützung von der Stadt bekommt.

Das stehe im Widerspruch zum Sportfördergesetz des Landes, wonach der öffentliche Träger, in diesem Fall die Stadtverwaltung, die Betriebskosten vollständig übernehmen müsse, heißt es. Das Sportfördergesetz trat am 1.1.2019 in Kraft.