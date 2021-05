In einer ehemaligen Diskothek in Greiz ist in der Nacht zum Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei stand das leerstehende Gebäude, in dem einst das "Schiller" untergebracht war, komplett in Flammen. Bis zum Sonntagmittag war der Brand weitgehend gelöscht. Die Feuerwehr blieb aber zunächst vor Ort, um einzelne Glutnester zu bekämpfen.