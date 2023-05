Der Ausbildungsbedarf an der Landesfeuerwehrschule in Bad Köstritz im Landkreis Greiz wird auch im kommenden Jahr nicht vollständig abgedeckt werden können. Die Situation werde sich womöglich erst in zwei bis drei Jahren wieder normalisieren, sagt ein Sprecher des Thüringer Innenministeriums. Derzeit werde versucht, durch Kooperationen mit externen Partnern, kurzfristig mehr Lehrgänge zu schaffen und somit die hohe Nachfrage zu stillen.

Auch Lehrgänge für Drehleitermaschinisten sind an der Landesfeuerwehrschule in Bad Köstritz stark gefragt (Symbolbild).

Auch Lehrgänge für Drehleitermaschinisten sind an der Landesfeuerwehrschule in Bad Köstritz stark gefragt (Symbolbild).

Auch Lehrgänge für Drehleitermaschinisten sind an der Landesfeuerwehrschule in Bad Köstritz stark gefragt (Symbolbild). Bildrechte: IMAGO / Zoonar

So sei das Lehrangebot für Gruppenführer in diesem Jahr verdreifacht worden. Auch für Gerätewarte gebe es nun rund 200 Plätze und damit vier Mal so viele, wie vorher. Für Drehleitermaschinisten sind es 80 zusätzliche Plätze, die durch die externen Dienstleister entstanden sind. Viele Lehrgänge waren in den vergangenen Jahren wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.