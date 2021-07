Der LAV Elstertal in Bad Köstritz will das Geld in eine neue Wurfanlage investieren. Wie der Verein mitteilte, trainieren hier viele Nachwuchsathleten im Hammer-, Speer- und Diskuswurf. Das Wurfzentrum Ostthüringen entsendet auch immer wieder Athleten zu Deutschen Meisterschaften. Ziel sei es, den Athleten so optimale Bedingungen zu bieten. Der Neubau der Anlage wird laut Verein insgesamt über 60.000 Euro kosten.