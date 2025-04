Beim Greizer Frühjahrsputz sind in diesem Jahr rund 2,4 Tonnen Müll gesammelt worden. Nach Angaben der Veranstalter wurden am Samstag unter anderem ein Fernseher, ein Kinderwagen und eine Handtasche mit Inhalt gefunden. Die Handtasche sei der Polizei übergeben worden, so Heisig. Mit über 500 Helfern habe es auch einen neuen Rekord gegeben. Den Angaben nach waren vor allem viele Schüler aus Greiz und Umgebung dabei. Der gesammelte Müll wird nun von der Umweltgenossenschaft weiterverarbeitet.

Seit 2004 organisiert der Lions Club Greiz in Abstimmung mit der Stadt den Frühjahrsputz. Die Schule mit den meisten Teilnehmern gewinnt zusätzlich 200 Euro. Welche Schule das in diesem Jahr sein wird, stehe noch nicht fest, so Sven Heisig vom Lions Club. Gesammelt wurde in diesem Jahr in der Greizer Innen- und Neustadt, in Aubachtal, Pohlitz und Reudnitz.