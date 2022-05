Es ist so eine Sache mit Paarbeziehungen: Wenn zwei sich glücklich verlieben, bleibt möglicherweise ein Dritter enttäuscht zurück. So auch im Landkreis Greiz. Berga und Wünschendorf flirten heftig miteinander und planen eine Fusion zum 1. Januar 2024 - zumindest, wenn es nach den Plänen ihrer Bürgermeister Peter Beyer (pl) und Marco Geelhaar (pl) und der zugehörigen Stadträte geht. Der enttäuschte Dritte ist die Verwaltungsgemeinschaft Wünschendorf/Elster, der neben dem namensgebenden Wünschendorf zehn weitere Gemeinden angehören. Die Mitglieder haben sich nun zu den Austrittsplänen ihres Namensgebers geäußert.

"Wir möchten betonen, dass wir den Schritt respektieren, dass Wünschendorf aus der VG austreten und mit Berga fusionieren will", sagt die VG-Vorsitzende Katrin Dix. Verwaltungsgemeinschaft oder Einheitsgemeinde durch Fusion, das seien unterschiedliche Lebensmodelle. "Eine VG ist wie eine Wohngemeinschaft: Man lebt in einer Wohnung, aber in getrennten Zimmern. Die Fusion ist eine Hochzeit, ich lebe zusammen und baue etwas Großes auf."

So kritisiert Wünschendorfs Bürgermeister Geelhaar, dass seine Gemeinde als größter Geldgeber der VG nur eine Stimme bei Entscheidungen habe und sich häufig übergangen fühlte. Das sei so nicht richtig, sagt Zill: "Wir haben nur eine gemeinsame Verwaltung, ansonsten ist jeder Ort mit seinem Gemeinderat allein zuständig für sein Glück oder Unglück."

In vielen Bereichen könnten die VG-Mitglieder darüber hinaus selbst entscheiden: "Wenn wir in Paitzdorf ein neues Feuerwehrhaus bauen wollen, geht das die anderen Gemeinden nichts an." Sollten Wünschendorf und Berga wie geplant fusionieren und Wünschendorf damit aus der VG austreten, würden der Gemeinschaft gut 300.000 Euro jährlich fehlen. Finanziell sei das aber kein Problem, es gebe ja auch weniger zu verwalten, so Trillitzsch. Und die VG-Vorsitzende Dix ergänzt, dass auch kein Personal entlassen werden müsste, das könne beispielsweise über Altersteilzeit geregelt werden.