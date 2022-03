Das sehen die Mitarbeiter in Ronneburg skeptisch. Sie fürchten, dass ihre geriatrische Fachklinik Stück für Stück komplett nach Greiz wandert. Das sei auf keinen Fall geplant, sagt die Landrätin: "Das Krankenhaus in Ronneburg bleibt ein Krankenhaus - eine geriatrische Fachklinik. Wir werden die Arbeitsverträge nicht anfassen und der Arbeitsplatz wird Ronneburg bleiben."

Ronneburger Mitarbeiter skeptisch

Die Fusion würde auch Einsparungen in der Verwaltung, IT oder beim gemeinsamen Einkauf bringen. Zudem könnte Fachkompetenz gebündelt werden. Outsourcing nennen das die Ronneburger Mitarbeiter skeptisch. Und zwar auch für Physiotherapeuten, die gerade in der Geriatrie ein wichtiger Bestandteil der Behandlung sind. Ausgelagert werden – das fürchten auch die Mitarbeiter im Röntgen, im Labor, in der Küche, die noch selbst kocht und beim technischen Service. "Was auf dem Papier schön gerechnet wird, klappt im wahren Leben nicht immer," so die Mitarbeiter. Die Vermutung steht im Raum: Ronneburger Geld soll die Greizer Klinik retten.

Die Fusion besteht nicht daraus, Krankenhäuser zuzumachen oder Arbeitsplätze wegzuschaffen. Im Gegenteil. Die Fusion hat das Ziel, beide Standorte in Ronneburg und in Greiz zu sichern. Martina Schweinsburg, Landrätin von Greiz

Martina Schweinsburg (CDU), Landrätin von Greiz Bildrechte: dpa

Immerhin – Greiz war finanziell angeschlagen. Der als "Kliniksanierer" bekannte Ralf Delker wurde als Geschäftsführer bestellt. Er hatte vor zwei Jahren bereits die Umstrukturierung und dann den Verkauf des Schleizer Krankenhauses federführend begleitet. Das "Schleizer Gespenst" schwebt natürlich in den Gesprächen mit, die die Ronneburger Mitarbeiter führen. "Wir sollen mit unseren schwarzen Zahlen Greiz finanzieren" – so der Vorwurf. "Unsinn", sagt Landrätin Schweinsburg. Greiz würde bereits wieder auf stabilen Füßen stehen. Der Abschluss des Wirtschaftsprüfers liegt noch nicht vor. Aber er wird zeigen, dass die Greizer Klinik finanziell stabil ist – und zwar auch ohne den Corona-Zuschuss. Diesen hatte die Klinik für freigehaltene Betten in der Corona-Krise erhalten – in Höhe von sieben Millionen Euro.

Das Kreiskrankenhaus in Greiz war finanziell angeschlagen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Neues Gebäude steht leer

Mitte Februar wurden die 155 Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses Ronneburg über die geplante Fusion informiert. Zum ersten Mal hörten sie dabei auch das Wort "Pflegecampus". Was genau sich dahinter verbirgt, konnte auch zur Pressekonferenz niemand erklären. Klar ist – für rund zehn Millionen Euro wurde ein neues Haus in Ronneburg gebaut, dass eigentlich eine Reha werden sollte. Seit zwei Jahren steht es, auch durch Corona, leer. Jungfräulich sozusagen. "Wir müssen jetzt beraten, was wir künftig dort machen werden“, sagt die Landrätin. "Vorstellen könnte ich mir auch eine Altenbetreuung, die unter Umständen auch nur befristet ist. Also so ein Mittelding zwischen richtigem Seniorenwohnheim und einer Tagespflege."