Ein Lkw ist durch eine Hauswand in Gauern im Kreis Greiz gebrochen. Erst im Haus eines 81-Jährigen kam der Laster nach Angaben der Polizei zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der 53 Jahre alte Lkw-Fahrer kam am Dienstag laut Polizei aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und fuhr eine Böschung hinab.

Dabei prallte er den Angaben zufolge gegen einen Telefonmast, dann gegen einen Baum und brach schließlich durch die Hauswand. Am Lkw und am Haus entstand demnach ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Ein Statiker sollte prüfen, ob das Gebäude weiter bewohnbar ist.