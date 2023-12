Landrätin: Geld soll im Kreis Greiz bleiben

Die Bezahlkarten sind personalisierte Prepaid-Mastercards. Optisch sehen sie aus wie normale Geldkarten. Sie funktionierten auch ähnlich - aber mit Einschränkungen, sagt Landrätin Martina Schweinsburg (CDU). Denn bezahlen kann man damit ausschließlich im Landkreis Greiz. Das sei auf dem Chip der Karte so programmiert. Einkaufen in Gera zum Beispiel ist also nicht möglich.

Ich möchte, dass das Geld auch hier bleibt und und nicht ins Ausland zur Familienstütze überwiesen wird. Martina Schweinsburg Landrätin des Landkreises Greiz (CDU)

Geld abheben am Bankautomat oder der Supermarktkasse - Fehlanzeige. Überweisungen sollen damit ebenso wenig möglich sein wie die Karte zu überziehen. Bei Missbrauch kann sie das Landratsamt sogar einziehen. Auch tricksen soll nicht funktionieren: Flaschenpfand zum Beispiel wird nicht ausbezahlt, gekaufte Waren können nicht in Geld zurückgetauscht werden: "Es wird nur auf die Karte zurück gebucht. Es gibt kein Bargeld", sagt Schweinsburg.

Bildrechte: MDR/Kathleen Bernhard

Bezahlkarte zunächst für 29 Geflüchtete

Mit dem Kartenanbieter Givve haben die Mitarbeiter des Landratsamtes Greiz in den vergangenen Wochen fast rund um die Uhr an der Umsetzung gearbeitet. Sechs Euro zahlt der Landkreis pro Karte an Givve. Dazu monatlich einen Euro beim Neuaufladen. "Das macht derzeit monatlich rund 7.000 Euro", sagt Schweinsburg. "Aber wir sparen dennoch. Allein beim Geldauszahlen brauche ich weniger Personal. Und auch die Polizei muss nicht mehr - wie bislang - vor Ort sein, weil wir nun deutlich weniger Bargeld im Haus haben."

Wie und wo die neue Bezahlkarte funktioniert, das wird den Nutzern ausführlich erklärt. In zwölf Sprachen gibt es dazu Infoblätter.

Bildrechte: MDR/Kathleen Bernhard

Die Bezahlkarten werden im Kreis Greiz im Dezember zunächst nur an Asylbewerber, die einen Folgeantrag stellen, vergeben. Dabei handelt es sich zunächst 29 Menschen. Diese kommen laut Schweinsburg im Herbst nach Deutschland und stellen einen Asylantrag. "Sie kommen in der Regel aus sicheren Drittstaaten und kennen das System der Bearbeitung. Im Frühjahr, kurz bevor sie den ablehnenden Bescheid haben, fahren sie wieder nach Hause, um eine Wiedereinreisesperre zu vermeiden. Sonst dürften sie nicht wieder einreisen. Wir haben hier Folgeantragsteller, die das schon mehrere Jahre machen", sagt Schweinsburg. Ganz gezielt wurden an diese nun die Karten ausgereicht.

"Wir wollen das System dieser Kettenanträge besser kontrollieren. Und wir wollen auch wissen: Sind sie hier im Landkreis? Wir hoffen, dass die Bundesregierung Wort hält und die Asylverfahren beschleunigt. Wir möchten, dass sie das Geld, was sie von uns bekommen, in der Region ausgeben. Und wir wollen verhindern, dass sie abtauchen, wenn eine Maßnahme wie das Abschieben ansteht", sagt die Greizer Landrätin.