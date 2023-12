Die Bezahlkarten sind personalisierte Prepaid-Mastercards. Optisch sehen sie aus wie normale Geldkarten. Sie funktionierten auch ähnlich - aber mit Einschränkungen, sagt Landrätin Martina Schweinsburg (CDU). Denn bezahlen kann man damit ausschließlich im Landkreis Greiz. Das sei auf dem Chip der Karte so programmiert. Einkaufen in Gera zum Beispiel ist also nicht möglich.