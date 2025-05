Schulkinder der Regelschule in Triebes ( Landkreis Greiz ) sind am Montag ungewollt mit hunderten Whatsapp-Nachrichten mit Gewalt, Pornografie und rechtsextremen Inhalten konfrontiert worden.

Wie Schulleiterin Undine Schröder MDR THÜRINGEN am Mittwoch bestätigte, hatten Unbekannte die Kinder in Whatsapp-Gruppen hinzugefügt und dann selbst die Gruppen verlassen. In kürzester Zeit erhielten etwa 30 Schüler der 5. und 6. Klassen mehr als 700 Nachrichten.