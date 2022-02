Landkreis Greiz Gnadenhof in Ostthüringen vor dem Aus - Verein sucht neues Pferde-Quartier

Was passiert, wenn Pferde alt und krank werden? Für sie gibt es Menschen wie Kerstin Kubik. Sie betreibt in Großsaara in der Nähe von Gera mit einem Verein einen Gnadenhof für Pferde. Doch der Besitzer des Hofes hat jetzt Eigenbedarf angemeldet. Wohin mit sieben Pferden? MDR THÜRINGEN-Reporterin Kathleen Bernhardt hat den Verein besucht.