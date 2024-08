Die Rettung eines Hundes aus einem Kleinbus ist in Zeulenroda-Triebes (Kreis Greiz) in einen handfesten Streit ausgeartet. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen am Samstag die Feuerwehr gerufen, weil in dem Fahrzeug auf einem Parkplatz über mehrere Stunden ein Hund bellte.