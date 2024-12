Gewalttätige Jugendliche haben die Polizei in der Nacht zu Samstag in Greiz in Schach gehalten. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten waren zunächst vier 16- und 17-Jährige in der Innenstadt in eine Schlägerei verwickelt. Drei Jugendliche hatten sich dabei gegen den vierten verbündet. Dieser wiederum lauerte zwei Jugendlichen später auf, schlug auf sie ein und raubte zwei hochwertige Musikboxen.