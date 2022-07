GHB und GBL Gamma-Hydroxy-Buttersäure (GHB) bzw. Gamma-Butyrolacton (GBL - eine Vorstufe von GHB) - in der Partyszene bekannt unter "Liquid Ecstasy", "Liquid E", "Liquid X". GHB wurde als Narkosemittel entwickelt und wird heute medizinisch kaum noch eingesetzt. Weder chemisch noch von der Wirkung her ist GHB mit Amphetaminen oder Ecstacy (MDMA) verwandt. GBL ist eine Vorstufe von GHB und wird im Körper zu GHB umgewandelt.



Ketamin: Dieses Mittel wird als Narkosemittel in der Tiermedizin und in der Notfallmedizin als Schmerzmittel angewendet.



Benzos, Flunis, Rohpies: Dahinter verbergen sich rezeptpflichtige Beruhigungsmittel und Psychopharmaka aus der Gruppe der Benzodiazepine wie beispielsweise Flunitrazepam (Handelsname Rohypnol), Alprazolam (Handelsname Xanax), Diazepam (Handelsname Valium).



Es gibt leichte Unterschiede dabei, wann die Stoffe wirken und wie lange. Alle Substanzen haben jedoch gemeinsam, dass sie die Bewegungs- und Handlungsfähigkeit einschränken: Es kann zu einem tiefen, komaartigen Schlaf bis hin zur Bewusstlosigkeit kommen.