Viel zu oft heißt es in Museen: "Bitte nicht berühren!" Nicht so bei der Kinderbiennale im Dresdner Japanischen Palais. In der Ausstellung rennen etwa ein Dutzend Kinder auf Kommando auf die Mitte eines Raumes zu und hocken sich unter eine Installation aus 200 herabhängenden, glühbirnenartigen Glaskörpern. Ausgelöst durch ihre Bewegungen beginnt es zart zu klirren, in den Glaskörpern erwachen kleine, künstliche Insekten, die wild darin herumflattern.

Bildrechte: Ed Reeve