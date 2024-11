Neben dem zweiten Platz beim Deutschen Kita-Preis kann sich die Kita auf den "Eltern"-Sonderpreis freuen. In einem Online-Voting der Zeitschrift erhielt die Einrichtung die meisten Stimmen. Zusätzlich geht an die Kita am Sommerbad der "Leseschatz", mehrere von der Redaktion der Marke "Eltern" zusammengestellte Überraschungspakete mit Kinderbüchern für Ein- bis Sechsjährige.

Alle Platzierungen des Deutschen Kita-Preises 2024

Der erste Platz in der Kategorie "Kita des Jahres" ging an die Kita Regenbogenland aus Rötha in Sachsen. In der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ belegte das Bündnis Dortmunder Nordstadt aus Nordrhein-Westfalen den ersten Platz. Beide erhielten ein Preisgeld von 25.000 Euro.

Das Bündnis für gesundes Aufwachsen von Kindern aus Dresden in Sachsen erhielt den zweiten Platz in der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres". Den dritten Platz in der Kategorie "Kita des Jahres" konnte sich die Kita Regenbogen aus Ortrand in Brandenburg sichern. Bildrechte: DKJS/Carla Schmidt

Das Netzwerk Familienzentren LaDaDi aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg in Hessen wurde mit dem dritten Platz in der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres" ausgezeichnet. Die Preisträger freuten sich über 10.000 Euro Preisgeld.

Deutscher Kita-Preis 2025 startet im Januar