Ein Beispiel dafür ist Reichenbach im Vogtland. Seit 2023 gibt es dort keine stationäre Versorgung mehr. Was das bedeutet, erklärt Oberbürgermeister Henry Ruß. "Wir haben im Umkreis die Klinik in Greiz. Das nächste ist dann Zwickau, Rodewisch und Plauen. Und das ist durchaus auch mit Verzögerungen der Aufnahme verbunden, was natürlich auch die Bevölkerung so widerspiegelt, dass das ein kräftiger Rückschritt ist."