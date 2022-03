Am Krankenhaus Greiz soll demnächst eine geriatrische Station öffnen. Die Klinikmitarbeiter fürchten, dass das der erste Schritt ist, um die geriatrische Fachklinik in Ronneburg zu schließen und in eine Art Pflegeheim umzuwandeln. Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) hält an der Fusion fest. Diese sichere langfristig das Überleben beider Häuser. Alle Arbeitsplätze in Ronneburg würden erhalten bleiben, so die Landrätin. Beide Häuser gehören dem Landkreis Greiz.