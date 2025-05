Es riecht nach Kaffee und Kuchen. Schon am Vormittag sitzen viele Menschen in der Patisserie Bergmann, unterhalten sich und lachen gemeinsam. Im Hintergrund läuft leise Musik. Ein bisschen versteckt ist der Eingang in den Innenhof allerdings. Die Besitzerin der Patissiere Doreen Bergmann sagt aber auch selbst über ihr Café: "Man muss seine Komfortzone verlassen, um uns zu finden. Hier läuft man nicht einfach so vorbei."

Bildrechte: MDR/Johanna Ratz

Das kleine Kuchenparadies liegt nämlich nicht in einer Großstadt. Der Ortsteil Stelzendorf der Stadt Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) hat laut der Internetseite der Stadt gerade mal 21 Häuser. In einem davon hat Doreen Bergmann ihre Patissiere.

Man muss seine Komfortzone verlassen, um uns zu finden. Hier läuft man nicht einfach so vorbei. Doreen Bergmann

Neben dem leckeren Kuchen kommt auch kein Gast an der positiven und aufgeschlossenen Art der Besitzerin vorbei. Jeder wird hier mit einem herzlichen Lächeln empfangen.

Bildrechte: MDR/Johanna Ratz

Eigentlich wollte Doreen Bergmann nie in ihrem kleinen Heimatort leben und Kuchen backen. Sie hat Jura in Jena studiert. So wie bei vielen jungen Menschen stand auch bei ihr als 19-Jährige die Frage im Raum "Mit was will ich später mal mein Geld verdienen?" Jura war für sie dann die vernünftigste Entscheidung.

Es war viel Arbeit, aber ich bin froh, dass ich auf mein Inneres gehört habe! Doreen Bergmann

"Die Kreativität und das Backen waren trotzdem immer stärker", verrät sie im Interview mit MDR THÜRINGEN. Süße Leckereien hat sie nämlich schon immer leidenschaftlich gern gemacht. Im Studium hat sie deswegen auch viel für ihre Kommilitonen gebacken. Später ging es weiter mit Hochzeitstorten. Nachdem die Leute auch gerne Kaffee zum Kuchen gehabt hätten, folgte dann das eigene Café.

Bildrechte: MDR/Johanna Ratz