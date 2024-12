Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Urteil gefällt Gera: Mehrjährige Haft nach hunderten Missbrauchsfällen

18. Dezember 2024, 01:06 Uhr

Wegen sexuellen Missbrauchs in hunderten Fällen ist ein Mann in Gera zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Über Jahre hat er sich wieder und wieder an der Tochter seiner Lebensgefährtin vergangen.