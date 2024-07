Bildrechte: MDR/Kathleen Bernhardt

Porträt Wechsel nach drei Jahrzehnten: Ulli Schäfer ist neuer Landrat im Landkreis Greiz

28. Juli 2024, 13:48 Uhr

Generationenwechsel im Landratsamt Greiz: Ulli Schäfer (41) tritt in die großen Fußstapfen von Martina Schweinsburg. Sie durfte aus Altersgründen nicht wieder zur Wahl antreten. Damit bleibt das Landratsamt Greiz fest in CDU-Hand. Bodenständig, aber mit Blick in die Zukunft.